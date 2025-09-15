占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）クリアでクリーン。正しく生きる。運気は正攻法。真面目に頑張れば、順調な流れに乗れるでしょう。もっとも、あなたにとっては、この手の分かりやすさは退屈なはず。「1＋1＝2」のルールを守るのは苦痛なのです。どこかに掛け算で倍掛けができないか考えてしまいやす