東京地方では、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意してください。 ［気象概況］東京地方では、暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。［雨の予想］東京地方では、１５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、多摩地方を中心に雷を伴っ