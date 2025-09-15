占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）追い上げパワー！やればできる、成せば成る。「私、何かしちゃいましたかね？」と聞きたくなりそう。ツンケンされたり、意地悪されたり、軽い人間不信、自己嫌悪に陥りそう。加えて、妙に忙しいのです。細かくやることが多く、1つひとつが見込みよりもかさばります。気持