これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆15日(月)これからの天気 時おり雲が広がる程度で広く晴れるでしょう。だた、昼過ぎまでパラっと雨の降るところがありそうです。 ◆15日(月)の予想最高気温 最高気温は、28～31℃の予想です。14日(日)より高く、長岡市や湯沢町は5℃ほど高いでしょう。 湿気が多く蒸し暑くなりそうです。こまめな水分補給と適度な塩分補給