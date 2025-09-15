占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）引き取る、巻き取る。あなたの裁量で。出番が増えそう。誰かの代わりに話をまとめる、頭を下げる、根回しをするなど、大人の役割が回ってきます。同僚や後輩たちの尻拭いや穴埋めをすることになりそうですが、快く力を貸して問題を解決していきましょう。今週は、口うる