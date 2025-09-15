占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）思い切った決断が、ツキを招く。吹っ切りましょう。迷ったり、考えたりするのに飽きてきそう。本当は心は決まっているのに、経済的な安定や世間体、しがらみなどを考えて動き出せないだけ。でも、ここで問題を先送りしても、ずっとグダグダとああでもない、こうでもない