東京・羽田空港の保安検査場で、乗客が手荷物としてトレーに置いた現金を盗んだとして、警視庁東京空港署は１５日、保安検査員の男（２１）（東京都大田区）を窃盗容疑で逮捕したと発表した。８月以降、乗客約８０人の手荷物から現金計約１５０万円を盗んだとみて調べている。発表によると、男は９月１３日午後６時２５分頃、同空港第一ターミナル出発ロビーの日本航空（ＪＡＬ）の保安検査場で、乗客の３０歳代男性が手荷物検