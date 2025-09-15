元NHK政治記者でジャーナリストの岩田明子氏が15日、ニッポン放送「垣花正あたなとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。退陣表明した石破茂首相をめぐり「私が番記者だったらキレますよね」と語った。岩田氏は、石破氏が麻生太郎氏、菅義偉氏、岸田文雄氏の総理経験者との会談で自身の出処進退の話をしていたとし、一方で「いざ会談が終わって記者団に対しては『そんな話は出てない』とおっしゃってしまうし。私たちが