多発性骨髄腫と闘う漫才師宮川花子（71）が15日、X（旧ツイッター）を更新。95歳実母が「敬老の日」表彰を受けたことを報告し、家族ショットをアップした。花子は相方の夫大助、長女さゆみや、実姉らとともに、実母と写った複数枚を投稿。「おはようちゃんでーす敬老の日母親が長寿｛95歳｝で表彰してくださりました」と伝えた。さらに「表彰状副賞品授与され家族みんな参加しました久しぶりに会えたら私より元気そう