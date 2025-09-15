チャールズ国王とヘンリー王子は１０日に１９月ぶりに再会を果たしたが、これはすべて、チャールズ国王の重要な側近の功績だったという。英紙エクスプレスが先日、報じた。両陣営とも、会談があったことは認めたものの、具体的な内容については明らかにしていない。しかしこの動きは、将来的な和解への期待を高めている。さらにこの会談の「キーマン」となったのは、国王に最も信頼されている顧問の１人であるテオ・ライクロフ