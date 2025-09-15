この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第13話をごらんください。 はるかの娘の分だけお子様ランチが運ばれてきます。りさの娘は自分の分がないことに腹を立てますが、それに対してりさは「しょうがないでしょ、聞いてた値段より100円高かったの、はるかちゃんが間違