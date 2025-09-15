自分の本質に目を向け、素を磨く“素活”。磨く前にまずはやっておきたいのは、“素”に向き合うための4つの“Do”。忙しい日々の中で、本来の自分を見失いがちな人も多いはず。素を磨く前に、「捨てる」「振り返る」「瞑想する」「書き出す」の4つのアクションで、自分の素と向き合う時間を持ちましょう。ここでは「捨てる」のアクションをご紹介します。捨てるという行為を通して、本当の自分を見極める今ある状態に満足して、目