９月１５日の中山４Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、１番人気のオルグジェシダ（牝、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、今年の３歳世代で最後の未勝利戦で勝利した。１１年のジャパンＣなどＧ１・６勝のブエナビスタを祖母に持つ良血馬。勝ち時計は１分３３秒２（良）。まずまずのスタートを決めて、道中は中団に構えた。４コーナーで外を回して進出して、直線では外から力強く脚を伸ばして２着のアセ