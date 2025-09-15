◆世界陸上第３日（１５日）女子棒高跳び予選で、競技が約２０分中断した。２６人が出場し、２つのピットに分かれて行われていたが、Ａピットの４メートル６０試技中にアクシデントが発生。マットを動かしたり支柱を操作する作業が続き、競技が約２０分中断した。中断中、選手たちはハンディーファンで涼んだり、ストレッチをしたりとリラックスモード。係員から「あと１０分くらい」と再開目安を告げられて、その通りに始