資料 9月20日の「バスの日」を記念して岡山県のバス会社が小学生以下の運賃を無料にします。 岡山県バス協会に加盟する10社が、バスを身近に感じてもらおうと行うものです。 日本バス協会によりますと、1903年９月20日に京都市で、日本で初めてバスが運行されました。 これを記念して、10社は、9月20日と21日、小学生以下の運賃を無料にします。 新型コロナの影響などで「バスの日」に運賃を無料にするのは6年ぶり