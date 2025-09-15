１３日、天津美術館「墨韵華章−館蔵近現代名家絵画作品展」で展示品を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月15日】中国天津市の天津美術館で「墨韵華章−館蔵近現代名家絵画作品展」がこのほど、開幕した。天津博物館と天津美術館の所蔵品から斉白石（せい・はくせき）、徐悲鴻（じょ・ひこう）、張大千（ちょう・だいせん）、傅抱石（ふ・ほうせき）など近現代画壇の巨匠15人の代表作から42点の掛軸と16