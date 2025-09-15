¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤­¤´¤È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤¬¤«¤¤´Ö¸«¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 11Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤é »Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËèÆü¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎºÙ¤«¤ÊÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤â¤Î