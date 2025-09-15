高知県吾川郡いの町の小学校で、少年相撲の大会がおこなわれ、まわし姿の子どもたちが元気いっぱいに相撲を取りました。9月14日、いの町の伊野小学校でおこなわれた少年相撲選手権大会は、子どもたちの健やかな成長と交流を図る目的で地元の少年警察ボランティア協会と土佐警察署がまいとし、この時期に企画しています。大会には、町内4つの小学校の1年生から6年生あわせて20人が参加。声援を受けた子どもたちは一気に押したり、土