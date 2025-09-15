清水港で14日、秋のナイトクルーズが行われ、夜空に打ち上がる花火を多くの人が船上から楽しんでいました。14日、全国でもっとも高い最高気温36℃を観測した静岡市清水区では、涼しくなる夕方から夜にかけ船に乗って花火を楽しむ秋の清水港花火ナイトクルーズが行われました。満員となった客船には3連休中日ということもあり家族連れで賑わっていました。クルーズ中にはイルカも客を出迎え、曲にあわせ打ち上げ