完璧なレーシングカー日本市場における公式ディストリビューターとして発足した『ラディカル・ジャパン』は先日、千葉県南房総にあるアジア初のプライベートドライビングクラブ、『THE MAGARIGAWA CLUB』でメディア向けのお披露目イベントを開催。レースカー『SR3 XXR』の試乗も可能となった。【画像】レースカー『ラディカルSR3 XXR』日本導入開始！全63枚そこで我々は、スーパースポーツやレーシングカーの解析能力には定評の