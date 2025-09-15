9月15日は敬老の日です。高知県香美市の美術館では70代以上のベテランアーティストが手掛けた作品の展示会が開かれています。香美市立美術館で開催中の「わくわく生きる人生100年」展は高齢者が取り組む活動を知ってもらおうと香美市立美術館が企画したものです。企画展には、県内在住の70代から80代の4人が制作した絵画や陶芸作品など113点が展示されています。こちらは過去に県展で13回入選した高知市の髙瀬哲男さん