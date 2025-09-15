プロ野球・阪神は15日の公示でネルソン投手を昇格し、桐敷拓馬投手を抹消しました。ネルソン投手は今季21試合の登板で1勝1敗、7ホールド、防御率1.59の成績。今季はリリーフを務めていましたが、前回登板4日の中日戦で初先発し、3回無失点の内容でした。15日の中日戦は今季2度目の先発です。桐敷投手は今季43試合の登板で2勝1敗、13ホールド、1セーブ、防御率2.84の成績。13日の巨人戦は4点リードの7回に登板しましたが、0回1/3を