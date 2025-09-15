15日（月）敬老の日、午後は局地的な激しい雷雨や突風に注意が必要です。＜15日（月）の天気＞北日本は晴れて行楽日和になっています。東日本や西日本は雲が多いですが、時折日差しが届いています。午後は東日本や西日本の山沿いで雨雲がわきやすく、急な激しい雷雨がありそうです。キャンプやバーベキューなどの屋外レジャーは空模様の変化に気をつけてください。夜は東京都心でも雷雨の可能性があるので、夜までお出かけの方は折