阪神２Ｒで４番人気のエスティヴァリスに騎乗した永島まなみ騎手（２２）＝栗東・高橋康＝が勝利。好発から迷いなくハナへ立つと、そのまま前半３Ｆ３６秒９の超スローペースに落とし込み、ラスト３Ｆを１１秒５−１０秒７−１１秒２でまとめて押し切った。この勝利で８月１６日の中京１１Ｒ（ベルサ）以来、１カ月ぶりの美酒となった。「デビュー前に口向きの難しいところがありましたが、スタッフが丁寧に修正してくれました