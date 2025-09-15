メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、しぶとくヒットを放ち19試合連続出塁。自己最多となる135得点目もマークです。試合前、ブルペン入りした大谷選手。日本時間17日に先発予定のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、“ピッチャー・大谷”とホームラン王を争うカイル・シュワーバー選手（32）との直接対決にも注目です。そのシュワーバー選手は15日の試合で52号ホームランを放ち、2位の大谷選手に3