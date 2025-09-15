歌手・氷川きよしさんのコンサートツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025〜KIINA’S LAND〜」の東京公演が9月4日、渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで行われました。歌手活動再開から約1年。5月からスタートした今ツアーも折り返しで、この日は6日の48歳の誕生日を目前に迎えたコンサートとあり、ステージはお祝いムード一色。演歌からロックまで幅広いジャンルの24曲が披露され、会場は熱気に包まれました。そんなコンサート