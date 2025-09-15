12日夜から13日未明にかけて、三重県北部を中心に局地的に猛烈な雨が降り、四日市市で観測史上最大の降水量を記録しました。津地方気象台によりますと、四日市市で12日午後10時過ぎまでに1時間降水量としては観測史上最大の約123.5ミリを記録しました。この大雨により四日市市では多数の床下浸水や一部の床上浸水被害が、菰野町では床下浸水7件、床上浸水2件の被害が発生しました。近鉄四日市駅付近では道路や商店街が冠水し、歩行