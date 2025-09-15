国民スポーツ大会は、28日の開会式を前に、滋賀県で水泳や体操などの会期前競技が行われています。三重県選手団の13日の結果です。水泳競技の飛込・少年女子に出場した伊坂奏音選手は4位入賞です。競泳・少年女子Bの100mバタフライで奥田真由選手が優勝、競泳・成年男子の400m自由形で山本大地選手が5位入賞、200m個人メドレーで加藤涼選手が5位入賞、100mバタフライで阪本祐也選手が8位です。