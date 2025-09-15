私はカナ（32）。旦那のコウタ（36）とユウスケ（5）と3人で暮らしていますが、義実家は電車で15分、実家も車で15分くらいの位置にあります。会うのはもっぱら実の両親。だって義両親はお金がないのに見栄だけある人たちだけれど、両親はケチではないし、気も遣わないからです。先日義両親と食事に行って、一番安いコースを頼まれ、最悪な時間を過ごしたので連絡先はブロックして疎遠宣言を旦那にしたところ。今日は旦那の運転で、