◆オリックス―ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）折れたバットを当ててしまったソフトバンクの海野隆司が、オリックス曽谷龍平に謝罪した。14日の試合の２回、海野の折れたバットが先発投手だった曽谷の胸部に直撃。曽谷はそのまま緊急降板し、球団から打撲と診断されたと発表があった。15日の試合前練習に参加した曽谷はソフトバンクベンチ前を訪れた。そこに海野が駆け寄り謝罪。曽谷は笑顔で海野の胸に軽く拳を当