「君と同じ時代に生きていることに感謝」世界的なアーティストが井上尚弥(32)との熱い2ショットを公開し、話題になっている。「尚弥くん、おめでとう！君と同じ時代に生きていることに感謝します」とインスタグラムに書き込んだのは布袋寅泰(63)。14日にプロボクシングのスーパーバンタム級世界4団体統一王座の防衛戦に勝利したばかりで、まだトランクス姿の井上の肩を抱いて、井上とともにファイティングポーズを披露している