＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞大会は、1打ビハインドで迎えた最終18番でバーディを奪ったイングランドの29歳、チャーリー・ハルが、そこでボギーを叩いた世界ランク1位の22歳ジーノ・ティティクル（タイ）を交わし優勝というドラマティックな結末を迎えた。ハルにとってこの勝利は、2022年10月の「アセンダントLPGAベネフィッティングボランティ