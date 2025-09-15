＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞「いえ〜い！ 私、優勝しても泣いたことがなかったんですけど、初めて泣いちゃいました。それくらいうれしいです」【写真】ジエと感動的なハグをかわす金澤志奈金澤志奈がメジャーで念願のツアー初優勝。それを見届けた申ジエ（韓国）は、まるで自分のことのように心から喜んだ。金澤が中学3年生の頃、日本ツアー1勝の金愛淑（キム・