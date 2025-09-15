3連休の最終日、各地で厳しい残暑が続いています。東日本や西日本では猛暑日が予想されているところもあり、熱中症に警戒が必要です。午前11時半までの最高気温は愛知県新城市で35.3℃、高知県四万十市で35.1℃などと、すでに猛暑日となっています。関東地方は広い範囲で雲に覆われていますが、湿度が高く、蒸し暑くなっていて、栃木県佐野市で30.5℃となっているほか、東京都心も最高気温31℃まで上がる予想です。また各地の予想