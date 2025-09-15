オリックスは15日、山岡泰輔投手（29）の出場選手登録を抹消した。今季はここまで38試合に登板して4勝3敗13ホールド、防御率4・64。前日14日のソフトバンク戦では3点リードの6回から登板も、1/3イニングを5安打4失点で敗戦投手となっていた。前日は先発・曽谷の緊急降板もあり、6人の救援投手をつぎ込んだ。救援陣の起用にに幅を持たせるため、その曽谷と山岡に代わって椋木が出場選手登録された。