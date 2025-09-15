■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子ハンマー投の予選が行われ、日本歴代3位の記録を持つ福田翔大（24、住友電工）は72m71をマークしB組の15位。決勝進出ラインの76m50には届かず上位12人にも入ることができず、予選敗退で初の世界陸上を終えた。日本勢の同種目での出場は2013年の室伏広治さん（現・スポーツ庁長官）以来6大会ぶりの出場となった福田