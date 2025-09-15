楽しみながら災害への備えを学べる催しが15日、金沢市で開かれました。 15日に、金沢市の石川県立図書館で開かれた「いしかわ防災フェア」。この催しは、自らの命を守る「自助」について、楽しみながら学んでもらおうと、ことしから石川県が企画したものです。 会場では、感震ブレーカーを始めとした防災グッズの展示のほか、備蓄用の食材を使用した料理の試食などの体験が行われました。また、地震体験車では、