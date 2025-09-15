ABCテレビの2025年10月クール・ドラマL枠にて放送する完全オリジナルストーリー『君としたキスはいつまでも』。オムニバス形式で様々なエピソードが紡がれる本作の、メインキャスト＆エピソード解禁・第一弾！なお第二弾キャストは後日解禁される。 ドラマの舞台は、廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。オープンを前に、卒業生や小学校に所縁のある人々を招待