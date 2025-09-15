きょうは名古屋や岐阜で猛暑日になる予想で、体にこたえる暑さになるでしょう。 【写真を見る】【天気予報】敬老の日 最高気温は名古屋36℃ 岐阜35℃予想 熱中症に警戒名古屋では18日(木) にかけて猛暑日続くか きょうの天気です。午後もおおむね晴れるでしょう。最高気温は名古屋で36℃、岐阜で35℃の予想で、熱中症に警戒が必要です。 週間予報です。あす火曜日も晴れて、各地で真夏のような暑さになるでしょう。名古屋では