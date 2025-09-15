任期満了に伴う胎内市長選挙は14日、投開票が行われ、現職の井畑明彦さんが3回目の当選を果たしました。「バンザーーーイ」一騎打ちとなった胎内市長選挙は現職の井畑明彦さんが新人の薄田智さんを108票差で下し、3回目の当選を果たしました。井畑さんは、胎内市出身の64歳。選挙戦では洋上風力発電事業の推進などを訴えました。＜3選果たした井畑明彦氏＞「大きな差での結果ではないのでしっかりとそのあたりも