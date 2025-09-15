「敬老の日」の9月15日、福岡県の服部知事が、100歳を迎える女性の自宅を訪れ、長寿を祝いました。服部知事が訪れたのは、福岡県遠賀町の三島冨士子さん（99）の自宅です。三島さんは、1926年（大正15年）に現在の福岡県岡垣町で生まれ、来年2月に100歳を迎えます。毎日、自宅で体操をしたり階段を往復するなどして、健康を維持しているそうです。 ■三島冨士子さん（99）「健康に過ごさせてもらっています。家族も喜んでいます