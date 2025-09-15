敬老の日の15日、長野県青木村では県内最高齢となる112歳の女性の長寿を祝いました。県内最高齢の宮澤たけ子さん112歳。15日は青木村の北村政夫村長が訪れ長寿を祝いました。宮澤さんは1913年＝大正2年に青木村で生まれ今は娘の十三子さん81歳と暮らしています。話すことは難しいものの毎日看護や介護のサービスを受けスタッフの訪問を楽しみにしているということです。娘・十三子さん「頑張って生きてきてくれてよかったそ