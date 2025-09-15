秋田朝日放送 紙やものづくりの面白さを感じてもらおうというイベントが13日、秋田市で開かれました。 このイベントは秋田市の印刷会社・秋田印刷製本が企画し今年で３回目です。人気を集めていたのが、カットされた紙を組み合わせてつくる立体パズルなどのワークショップです。中でも日本の伝統的な製本技術の「和綴じ」は、子どもから大人まで楽しむことができる体験です。参加した人たちは一般的な綴じ方の「康煕