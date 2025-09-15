◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が出場選手登録を抹消された。１４日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で折れたバットが胸部を直撃し、２回途中で降板。大阪市内の病院で胸部打撲と診断されていた。この日は試合前練習に姿を見せ、ウォーキングと軽いキャッチボールで状態を確認。大事を取って一度、登板間隔を空けることになりそうだ。曽谷は１９試合で８勝