◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）女子３０００メートル障害予選３組で、齋藤みう（パナソニック）が９分２４秒７２で日本新記録を樹立した。２００８年７月に早狩実紀が出した９分３３秒９３を１７年ぶりに９秒２１も大幅更新。１４日の男子４００メートル予選の中島佑気ジョセフ（富士通）に続き、今大会２人目の日本新記録に「本当にうれしい。自分の力を出し切れば結果はついてくるって思っていたので、結果が出て良