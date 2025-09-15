１１日、第１０回綏芬河口岸（通関地）貿易博覧会で商品を吟味するバイヤーら。（綏芬河＝新華社配信）【新華社綏芬河9月15日】中国黒竜江省綏芬河（すいふんが）市で11〜14日、第10回綏芬河口岸（通関地）貿易博覧会が開催され、ロシアやモンゴル、韓国など多くの国と地域および国内26の省・自治区・直轄市から計500社余りが出展した。国内外の専門バイヤー2千人以上がブースを行き来し商談を行い、出展企業に多くの注文と協力