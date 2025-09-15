■これまでのあらすじ幼い頃のトラウマから、人を蹴落とすような人を見つけると、他人であろうとののかは首を突っ込んでしまう。そんな自分の異常さに気づき、恋人の辻森にだけは知られまいとしていたが知られてしまう。しかし、辻森はそんなののかも受け止めるのだった。その後しばらくしてふたりは結婚することに。ある日、お宮参りである家族に遭遇。写真撮影で祖母が孫を抱いて放さないため、息子を抱かせてもらえないママは涙