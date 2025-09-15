大分県の日出生台演習場などで行われている日米共同訓練で実弾射撃訓練の様子が15日、報道陣に公開されました。 ◆TOS児玉直輝記者 午前9時ごろ「日米による共同訓練が行われている日出生台演習場。まもなく実弾を使った射撃訓練が始まるということで戦闘車両などの配備が続々と進められている」 陸上自衛隊と沖縄駐留アメリカ海兵隊による国内最大規模の共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」。全国で日米合わせて約1万9000