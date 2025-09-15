羽田空港の手荷物検査中に乗客の荷物から現金を盗んだ疑いで、保安検査員の男が逮捕された。保安検査員の松本龍容疑者は13日、羽田空港の検査場で、乗客の手荷物から現金9万円を盗んだ疑いが持たれている。松本容疑者は、トレーにある手荷物を整えるふりをしてトレーに置かれた乗客の現金を盗み、配置を交代する際にトイレの個室に移動し、トイレットペーパーの芯の中に現金を隠していたという。松本容疑者は、「他人の現金を盗む