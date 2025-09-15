3連休最終日の高速道路では、15日夕方にかけて最大30kmの渋滞が予想されています。現在の東名高速・厚木インターチェンジ付近では、今のところ目立った渋滞はなく夕方にかけて混雑する見通しです。日本道路交通情報センターによりますと予想されている主な渋滞はいずれも上りで、午後3時ごろに東名高速の綾瀬スマートインターチェンジ付近で最大25km、午後4時ごろに関越道の坂戸西スマートインターチェンジ付近で最大30km、午後5時